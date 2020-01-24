銅芯抗疫口罩6．15至7．15可到郵政局、屋邨辦事處領取【附索取須知】 (17:00)

索取「銅芯抗疫口罩」須知

．市民索取口罩時，須向郵政局或屋邨辦事處職員出示其香港身分證正本（不接受影印本）

．職員會即時在電腦或手提裝置輸入市民的身分證號碼，如確認該巿民未曾索取，職員便會派發一個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」

．如市民無法親身前往索取口罩，可於7月6日至15日期間授權他人在郵政局及屋邨辦事處代領，詳細安排於7月初公布

．房委會及房協轄下屋邨辦事處會透過預約安排分發口罩予有特別需要的租戶（如長者或行動不便的人）

索取地點

．郵政局

市民可於辦公時間內前往全線共121間郵政局（流動郵政局除外）索取「銅芯抗疫口罩」，詳情可瀏覽香港郵政網頁。

．房委會轄下的公共租住屋邨辦事處

6月15至19日 上午9時30分至下午12時30分；下午2時至5時

6月22至7月15日（公眾假期除外） 下午2時至5時

．房協轄下20個出租屋邨辦事處

周一至五（公眾假期除外） 上午8時30分至下午12時30分；下午1時30分至5時30分

辦事處詳細地址及其他詳情可瀏覽「銅芯抗疫口罩」網頁，市民也可致電熱線3142 2313或透過WhatsApp熱線9617 1823查詢。

銅芯抗疫口罩 相關報道：

政府推WhatsApp熱線 即時提供新冠病毒疫情、入境、居家抗疫資訊

點樣洗？勿用熱水漂白劑不應擰乾烘乾

加鐵線 縫實濾芯 DIY改良CuMask唔易甩

南豐紗廠銅芯口罩工場涉違地契 地署：正尋求法律意見