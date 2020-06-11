「岳衣男」認襲警藏械否認抗拒警員　受襲警：見被告嘗試搶警棍 (17:45)

被告陳以晉（19歲）為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生，他承認2019年9月15日在北角七海商業中心外，襲擊正在執行職務的督察5327，並在同地外的公眾地方管有一支伸縮鋁棒，但否認於同日同地抗拒正在執行職務的警員17678。

首項及第二項控罪的控方案情指稱，案發當晚10時25分在英皇道近油街一帶，有包括被告在內約10名示威者聚集，案發時為機動部隊成員的督察馬智聖與其他警員接報前往驅散，其間被告與4名示威者經北角七海商業中心旁小巷，跑進一個露天停車場，惟被馬智聖截停及指令不要動，當時被告站着，另外4名示威者則在車間匿藏。

被告從背包中拿出一支已拆掉固定電話部分的「自拍棍」，即控方所稱的伸縮鋁棒，並用其打馬智聖的背部。馬智聖隨即以警棍還擊，但被告再用伸縮鋁棒多打他5次，被告最終被捕，並與馬智聖先後送往律敦治醫院治理。馬智聖的醫療報告顯示，他左肩觸痛，右腳踝浮腫及骨折，要休假至去年12月2日。

馬智聖之後出庭作供，稱被告接近被制服在地時仍不斷掙扎，他看到被告一度拉扯警員17678手持的警棍，兩人各持一邊警棍「鬥力」，該警員當時大呼「唔好再搶我支警棍」。

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