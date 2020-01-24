中大研究：新冠病毒患者腸道微生態失衡　益生菌配方助改善料4個月內上市 (15:05)

中大醫學院早前收集了15名新冠病毒患者及15名健康者的糞便樣本，分析樣本內腸道細菌，發現患者普遍有腸道微生態失衡，體內有23種惡菌較健康者多10%至90%，4種益菌較健康者少一半。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，暫時未知患者染疫前腸道是否已出現微生態失衡，但據其他疾病的經驗，估計原本已有腸道微生態失衡的人免疫力較低，容易感染新型冠狀病毒；但亦有可能是原本腸道生態平衡的人，染疫後導致腸道生態失衡。

中大根據研究結果，研發出益生菌配方，作為補充劑改善腸道生態，預計3至4個月內可推出市面。中大醫學院院長陳家亮說，補充劑並非藥物，但應對其他呼吸道病毒的經驗顯示，腸道益生菌有助預防染病和減輕染病者病情。中大預計今年底會展開為期一至兩年的臨牀研究，了解益生菌對新型冠狀病毒是否亦有類似功效，若證實有此功效，料益生菌可作為藥物治療新型冠狀病毒。

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