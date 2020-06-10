康文署多個泳池圖書館等周六起重開　部分球場隔場開放安排下周一起放寬 (23:15)

5場地接受舉行婚禮申請

康文署將於6月13日起，重開3個公眾游泳池，以及6個刊憲泳灘；同日開始接受已重開陸上康體設施8月或之後的預訂申請，以及在5個特定康樂場地舉行婚禮的申請。但署方仍暫停接受室內多用途主場及其他仍然關閉設施的預訂申請。

由6月15日起，康文署會再開放19間分區圖書館的成人及兒童圖書館，以及學生自修室，有關設施屆時將分段開放，並要限制使用人數。早前已重開的中央圖書館和6間主要圖書館，其參考圖書館亦將於6月15日重開。

香港科學館和香港太空館亦將於6月15日起，開放部分展覽設施並實施特別開放時間。康文署表示，鑑於博物館自1月29日起因疫情而暫停開放，署方擬安排受影響的博物館通行證持有人，在所有博物館全面回復正常開放後，於指定期限內豁免入場費，詳情稍後於博物館網站公布。

有關各項康文署設施重開安排，可瀏覽政府新聞公報。

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