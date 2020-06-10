蔡堅被指詆譭競選對手遭投訴　何仲平：不相信他會貶低我 (22:00)

相關報道︰蔡堅被集體投訴違專業守則 稱競逐醫學會會長感壓力

競逐連任的醫學會會長何仲平表示，與蔡堅是老朋友、是兄弟，「我不相信他會貶低我，他的為人不是這樣的。我們只是政見不一樣。政見不一樣是很合理的事，我完全不介意的，我要保護我的好朋友（蔡堅）。如果他說何仲平人格不好、醫術不好，這就是中傷，但他完全沒有這樣說過」。被問到選情評估，何仲平說對手很強勁，對方與自己都是有能力的人，會抱有信心繼續競選。

醫委會回覆查詢指出，如收到任何與醫生專業操守有關的投訴，會按照《醫生註冊條例》處理，由於醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別醫生的紀律個案作評論。

有關投訴電郵以「香港市民」署名，引述蔡堅早前接受「衆新聞」和《蘋果日報》的訪問內容，指他詆譭香港醫學會現任主席何仲平醫生和其他會董，涉違反香港醫務委員會《香港註冊醫生專業守則》內「中傷同業」和「自我宣傳」的條例，要求醫委會「嚴肅處理」。電郵寄至醫務委員會和醫學會，副本抄送至特首辦公室、政務司長、保安局長和中聯辦。蔡堅昨晚（9日）向本報表示，估計可能與自己支持「反送中」立場有關，惹起反對陣營的不滿而招投訴。