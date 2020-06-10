新冠肺炎｜港版健康碼　養和港安等8檢測機構獲認可（附名單） (20:52)

據了解，8間認可檢測機構包括養和醫院、仁安醫院、港怡醫院、荃灣港安和香港港安醫院（荃灣及香港港安共用一個化驗室）、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有限公司，以及基因檢測公司Prenetics。

消息透露，衛生署明早（11日）將會與上述認可化驗機構的代表會面，交代健康碼電子平台的具體資料，例如如何上載測試結果至平台等。據悉，申請人需經醫生評估才能接受測試，包括申請人有否病徵、曾否接觸確診者、有否外遊紀錄等；私營化驗所會與部分私家醫生診所形成網絡，經私家醫生評估後可留樣本測試，並送往相關化驗所檢驗。

另有消息稱，申請人完成測試後，化驗所會把結果上載至健康碼系統，申請人可用化驗所紀錄在網上申請健康碼，化驗所亦會發出化驗報告備用。

合資格者取得個人健康碼後，可在7日有效期內免檢疫往返粵港澳，三地政府料設配額限制人流，傾向先以商務、公務為優先，擁有工廠者或上市公司員工等，以及與醫療相關服務者可先申請名額。

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