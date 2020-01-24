新冠肺炎｜港大研究：3.8%湖北返港者帶抗體　推算湖北220萬人曾染疫97%未確診 (21:30)

研究團隊以湖北返港者抗體陽性比率3.8%推算，湖北省5900萬人口當中，可能有多達220萬人曾感染新型冠狀病毒。截至3月底湖北省經實驗室確診的有症狀患者人數為67,802，即220萬人的3%，因此團隊估計湖北省有97%曾染疫者未獲確診。港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓估計，這可能與大量無病徵者沒求醫，以及有病徵者即使求醫亦沒有做化驗確診等因素有關。

杜啟泓指出，由於湖北省早前疫情嚴峻，研究前預想抗體陽性率可能高達10%至20%，結果抗體陽性率較預期低，可能與當地實施嚴格封城減少病毒傳播有關。但他從結果推斷，大部分香港和湖北居民仍未有抗體。

截至3月底湖北省染疫患者死亡人數為3193，以確診人數計死亡率為4.7%；若以曾有220萬人染疫的數字推算，死亡率則為0.15%。杜啟泓指出，即使計及隱形病人，新冠肺炎死亡率仍較2009年流感大流行的死亡率0.017%高8倍，加上部分年輕染疫者可以出現嚴重併發症，若出現大爆發亦會令醫療系統崩潰，影響病人得不到治療，仍不可低估此病。

杜啟泓指認為，本港須加強病毒檢測，盡快隔離患者以減爆發風險，港人仍要持續戴口罩抗疫。他說，團隊計劃未來每月篩查數百港人血清是否帶抗體，了解本港隱形病人的普遍程度。

新冠肺炎 相關報道：

祿泉樓確診七旬翁轉危殆 月初首次檢測呈陰性

今無新增新冠病毒本地確診個案 第六日本地零感染

醫管局：16間非急症醫院單位下周三起可探病

確診者腸內多惡菌 中大研益生菌緩病情

患者出院30天糞仍帶毒 籲康復者如廁後清潔