洗車工涉激光筆襲警　事主：99.99%肯定綠光來自被告 (22:15)

控罪指稱，被告林澤光（33歲）於去年12月15日在旺角雅蘭中心1期外襲擊警長3236，以及管有攻擊性武器，即一支激光筆，意圖將其作非法用途。裁判官黃士翔接受控方匿名令的申請，下令禁止任何人刊登該警長包括姓名、照片等個人資料，但不包括早前已披露的警員編號。

警長3236供稱，案發當晚8時52分約50人在旺角新填地街與朗豪坊一帶聚集。他巡邏完畢返回警車休息時，看見人群中有一條綠色光柱射向警車內，「揈嚟揈去」，覺得很煩擾，於是望向光源。他說，激光射中其雙眼約兩秒，他感到不適，望向光源時留意到一名右手拿着激光筆的男子，於是下車衝向馬路拘捕被告。

辯方盤問時質疑，警長下車後「望返」光源，是否肯定被告就是發出綠光的人，警長回應稱：「我是認清楚，99.99%肯定是他，除非好像魔法一樣轉了個人。」案件明（11日）續。

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