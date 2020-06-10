朗思國際學校涉違規辦學　校長7控罪不成立 (21:15)

被告蔡麗如（70歲）被票控各一項於2018年11月9日「管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、「屬非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人或教員」，以及5項「僱用或准許非檢定或准用教員的人教學」。

裁判官稱，雖然崇正在未獲教育局批准下以朗思名義營辦該校舍，兩校之間的協議令人生疑，但控方只能證明校舍的A座與B座分別營辦國際學校課程及DSE課程，卻未能充分證明被告管理未經註冊學校，亦未能證明是被告批准他們執教，裁定7項罪名不成立。

審訊時的承認事實指出，朗思於「學校註冊證明書」的地址為界限街117號地下及1樓，而崇正中學的營辦地點為深水埗廣利道11號，兩所學校於2015年簽署同意開辦國際課程，並簽署附加協議。

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