立法會選舉｜民建聯柯創盛：因家事不角逐連任 (20:10)

至於何時決定不連任，柯創盛說這幾日不斷思考，他對立法會有不捨，任內對工作有很高要求，未來一個月會繼續努力工作，之後重心是陪伴家人。

被問到有否與中聯辦交代，他稱不需要。他又特別感謝市民在房屋議題上給他的意見和九龍東居民對他的愛戴。他亦是觀塘區議員，他說區議會只負責小區，自己有能力勝任。

至於他的接任人選，他說黨內很多人才，會由民建聯交代。至於會否助選，他稱要看時間安排，想「停一停」，陪伴家人。

【19:20】據悉，民建聯九龍東立法會議員柯創盛不爭取連任。柯創盛原本參與民建聯內部初選「建港之星」，爭取在九龍東連任，對手有兩名副秘書長——黃大仙區議會前副主席黎榮浩和觀塘區議會前副主席洪錦鉉。民建聯其後因選管會規定取消初選，原本預料柯創盛爭取連任有優勢，詎料出戰九龍東的人選換將，有可能由黎榮浩出戰。

柯創盛不競逐連任的消息近日在建制特別是九龍東圈子瘋傳。洪錦鉉接受查詢時表示，自己無意出選，若黎榮浩出戰，他會全力支持。