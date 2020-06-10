涉7．1闖立法會12人加控暴動罪　一人缺席遭頒拘捕令　一人獲撤控 (20:00)

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5宗案件的被告分別為：城大編委記者黃家豪（21歲）、學生羅樂生（20歲）、運輸工人何俊諺（22歲）、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）、港大學生會前會長孫曉嵐（24歲）、「佔旺畫家」潘浩超（32歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（41歲）、地盤工人沈鏡樂（24歲）、社運人士劉頴匡（26歲）、學生文家健（21歲）及吳智勇（25歲）。

控方今修訂控罪，除早前已檢控的一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，上述12人均被加控一項暴動罪。潘浩超另被控各一項非法集結及刑事損毁罪。另外，第十一被告文家健另被控一項管有危險藥物罪，即管有一條手卷煙內有0.05克草狀大麻。惟文家健今日沒有出庭應訊，法庭遂頒拘捕令將他緝拿歸案。

周樂謙因證據薄弱獲撤控

然而，早前屬案中一員的周樂謙今獲控方撤控，周樂謙一方申請討回訟費，控方表明反對，稱在立法會大樓內的一張紙張找到其指紋。裁判官聽畢雙方陳辭，認為控方證據薄弱，故批准辯方索回訟費。

《學苑》前總編梁繼平再被發傳票

另外，港大《學苑》前總編輯梁繼平及另一男子范俊文亦被票控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪。惟梁繼平、范俊文兩人今日均無出庭應訊，法庭決定再次派遞傳票，先將案件押後至8月3日再訊。

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