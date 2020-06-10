維修員認示威現場襲便衣女警　求情稱「誤會警察是堵路黑衣示威者」 (17:45)

被告黃偉賢（47歲）任職吊車維修員，他被控一項襲擊警務人員罪，以及一項普通襲擊罪作交替控罪，今日承認普通襲擊罪。

辯方求情稱，案發當日被告駕車上班途經土瓜灣，遇到黑衣人堵路，因趕時間想跟黑衣人理論。由於事主穿黑衣黑褲，被告誤會她是示威者，一時衝動扯低其口罩跟她理論，混亂其間「無心踢到佢」。惟裁判官反駁說：「如果係意外，我係唔會接受佢認罪。」辯方其後改稱被告確實承認踢了事主大腿一下。

案情指出，去年12月4日清晨，便衣警到土瓜灣馬頭圍道及農圃道交界進行打擊堵路的臥底行動，8名疑犯出現堵路，警方採取行動，一名女督察截停一名女青年疑犯，當時旁邊有10名旁觀者。突然，有人在女督察後面推了她一下，女督察轉身大叫警察，同時被告扯低她的口罩及踢向其大腿，被告因此被拘捕。被告警誡下稱「唔好意思，唔知你係差人」。女督察事後送院，檢驗後右眼有觸痛，左大腿有瘀傷。

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