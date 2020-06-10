判囚逾3月者禁5年內參選　黃浩銘覆核敗訴須付訟費 (19:00)

黃浩銘對裁決表示遺憾，認為律政司可透過檢控手段，阻止不同政見的人參選，質疑「禁選期」將成律政司打壓異己的工具。同樣因佔中9人案被判囚8個月、將面對5年禁選期的立法會議員邵家臻表示，對裁決結果不意外，但仍感到失望，認為自己的政治權利受剝奪，自己將在餘下的會期繼續履行議員責任。

法官周家明在判辭表示，認同涉案規定之目的是維繫公眾對立法會、區議會和鄉郊代表的信心，當中涉及議員的個人操守和品格，裁定規定具合法目的。

就申請方認為立法會、區議會和鄉郊代表的職能有異，後兩者不應同受禁選期規管，周官反駁指出，區議會和鄉郊代表的職能不容輕視，形容兩者由公眾挑選產生，亦屬特區政治體制的一部分。

周官又說，設立適當的禁選期，能讓有案底者展示，他沒再干犯其他嚴重罪行，顯示他已充分作更生，形容情況設下清晰界線，提供明確法律依據和可行方法。

至於把刑期「劃線」超過3個月，以及禁選5年的規定，周官認為，除非相關規定明顯地不合理，否則法庭應尊重立法會的決定。

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