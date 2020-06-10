6私人醫生簽紙允安老院用約束物欠恰當評估　被裁專業失當 (18:15)

被指控的醫生為陳業宏、何廣志、劉海彬、羅肇衡、麥德華及曾廣文。聆訊期間，律政人員展示相關的使用約束物品表格及健康評估表作證物，這些表格內病人或職員資料及健康狀况資料不齊全，甚至完全空白，但表格卻有涉事醫生的印章及簽名。其中陳業宏在健康評估表上，問及院友及職員有否相關病歷的一欄中，在沒有任何當事人的名字下，仍將全部選項「不」畫上剔號然後簽署。

6人最終被裁定專業失當，其中兩人被罰除名一個月及緩刑6個月，曾廣文被罰除名一個月，劉海彬、羅肇衡及何廣志被發警告信。

研訊小組主席蔡堅說，部分醫生以時間太趕為由而預先簽署文件，此舉或會令相關表格被濫用，令院友的健康及安全承受風險；有醫生求情時稱，因一周只可到院舍一兩次，故預先簽好文件，當院舍需要時就可用到。蔡堅認為這涉及社署沒有調撥足夠資源，令院舍未能有醫生每日到訪，盼有關部門認真處理。

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