智障六旬漢遭異物塞肛　劍橋護老院被指疑遭冒簽更表 (18:45)

中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日於牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，他至2月2日凌晨零時因肺炎不治。

牛頭角劍橋護老院主管劉咏梅事發約5個月後離職，今繼續作供。她供稱，塞肛事件令院舍職員「好委屈」，所以院方向傳媒發聲明，提及死者曾照腸造影，她認為旨在「幫員工發聲」，僅是對外提出揣測。

庭上另一爭議在於護理員更表與實際工作時間不脗合。死因聆訊主任向劉咏梅指出，由2016年1月26日至31日、即死者入院前6日，更表顯示有3名護理員當值；惟綜合口供，其中一人同時兼任早更廚工及夜更護理員、一人「直踩」早更至夜更，另一人已回鄉休假。

死因聆訊主任問劉咏梅是否有人冒簽更表，亦警告其口供有可能成為被定罪的證據，劉咏梅表示「我唔想答」。

聆訊期間出現一段小插曲，中午休庭後，劉咏梅一度沒有出現，延至半小時後才到庭。她稱「頭先聽錯」，以為可外出吃飯才離開。死因裁判官周慧珠提醒她要準時到庭，否則會對她發拘捕令。

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