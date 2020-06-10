女經理涉雷射筆照警眼一秒被控襲警　防暴警：拘捕被告時沒搜獲雷射筆 (16:15)

被告郭麗芬（28歲）現職經理，她被控於去年8月10日，在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。

報稱被襲的防暴警員朱冠強出庭作供時稱，當晚8時許尖沙嘴一帶約有300名示威者堵路，他的小隊奉命到場掃蕩。一輪驅散後，約50名溫和示威者靠近警方，當中穿白衣的被告用綠色光的雷射筆照射他的頭部，持續約10秒，左眼被射中一秒，令他的左眼「眼前一白」並流眼水。被告之後第二度照射到警員，他與另一名同袍隨即上前追截，混亂間朱冠強與被告倒下，被告跌倒後仍嘗試爬走。

朱冠強承認拘捕被告時未能在她身上搜出雷射筆，但他強調被告沒有離開他視線，一直手持雷射筆，即使倒地爬行仍手握雷射筆，惟當時情況混亂，有人在他追截期間用傘攻擊他，留意不到被告何時掉下雷射筆。

另外，辯方指出收到的雷射筆證物相片與實物長度不一樣；裁判指示控方須傳召處理證物的警員稍後作供。

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