後樓梯吸煙襲控煙辦人員　網絡作家「恐懼鳥」本月30日判刑 (15:30)

筆名為「恐懼鳥」(Scary Bird）的被告李頌仁（28歲），以出版有關暗網的書籍聞名，控罪指稱他於2019年11月21日在怡和街英光大廈10樓樓梯間，攜帶點燃的香煙，並阻礙衛生署控煙酒辦公室督察薛覺文執行職務及襲擊男子郭榮輝。

辯方求情時表示，被告明瞭襲擊公職人員的罪行嚴重，亦知道當時選擇逃避不是一個正當及合法的決定，被帶返警署後已立即向當事人道歉；又透露被告現為一名西區區議員助理，他一直鍾情於犯罪學，其撰寫的科幻小說曾六奪本地最暢銷書籍。

控方案情指出，控煙辦督察薛覺文於案發當日中午，在涉案不准吸煙的後樓梯，看見被告手持點燃的香煙，遂要求被告提供身分證作票控，惟被告拒絕並嘗試逃走，被制服期間不斷掙扎，並抓傷另一控煙辦人員郭榮輝的面部。被告警誡下招認犯案。

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