中年漢向鄰居借錢遭斬斃　身中逾15刀 (14:00)

【14:00】警方經調查，暫控56歲陳姓被捕人一項謀殺罪，稍後會交由法庭處理。

黃大仙警區刑事調查隊總督察莫子威指出，53歲葉姓男死者與陳姓被捕者認識超過20年，曾同任清潔工，及後成為鄰居；事主閒時會到陳家聊天及借錢，事發時他如常到陳家聊天及借錢，雙方其後於單位外起爭執，陳姓男子取出一把23厘米長生果刀捅向事主，事主受傷呼救，陳男繼續施襲，同層街坊見狀報警。

莫子威表示，警方到場時事主已倒臥在地昏迷不醒，隨即把他送至伊利沙伯醫院搶救，至凌晨零時許不治。警員於涉事單位拘捕陳姓男子，並於單位內檢獲涉案生果刀及6支氣槍。莫子威說，有人稱該批氣槍只作陳列用途，警方將再作檢驗。

莫子威續稱，事主身上約有15至16處刀傷，包括後腦、頸、手臂、手掌及腰側。警方相信，由於事主曾導致陳姓男子失去工作，故雙方積怨多年；二人均有案底，陳姓男子另有情緒病紀錄。

【10:54】本報今早（10日）返回案發樓層了解，涉事兩個單位均被鎖鏈鎖上，其中一個單位門外地面仍有血迹，大門遮布亦留有血漬。

有鄰居表示，事發時曾聽到走廊有爭吵聲，及後再有人大叫「救命」及「唔好打啦」，相信是事主呼救。他稱行兇男子曾任清潔工，過去曾有一名女性同住涉事單位，但不清楚他目前是否獨居。同層另一街坊表示，大廈鄰里間關係疏離，各自有工作早出晚歸，見面亦未必打招呼。