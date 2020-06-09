反修例風波一年　市民入夜中環佔路　多人涉非法集結被捕 (23:00)

【22:54】於中環德輔道中星展銀行外，17男8女以涉非法集結被捕，被捕者被套索帶。

【22:25】速龍小隊於中環德輔道中戒備。

晚上近10時，有市民在德輔道中趁警車離開後，走出馬路。於砵典乍街的警員迅速舉藍旗推進，其間發射胡椒球槍，有防暴警向記者方向發射胡椒球彈，記者走避。

【21:50】晚上近9時，警方在中環環球大廈外截查一批市民。防暴警及後在德輔道中向西行推進，並要求在行人路上的記者繼續向西行，曾舉起藍旗。由於警方在德輔道中21-23號及環球大廈設封鎖線，在場記者一度被「包圍」，經傳媒聯絡隊調解，警方於環球大廈設空位，讓記者離開。

【20:14】防暴警持續在德輔道中向東推進，德輔道中馬路上已不見遊行市民聚集，記者亦退到行人路上，傳媒聯絡隊及防暴警堅持要求記者繼續向東行，防暴警稱記者在行人路上逗留，令後方的人無法離開。防暴警其後在環球大廈外設封鎖線，並搜查兩名男子，兩男隨後獲放行。

【19:37】一批警員在德輔道中近租庇利街戒備，並舉起藍旗。遊行市民一度停在德輔道中近利源西街位置，隨後舉起雨傘向前進，防暴警衝前發射胡椒球彈，一名男子被警方帶走。

警：示威者堵塞皇后大道中雪廠街

【19:34】警方指出，晚上7時許，中環有一批示威者無視路上正在行駛的車輛，走出馬路，霸佔及堵塞皇后大道中及雪廠街一帶多條行車線。有示威者在車龍之間穿梭行走，出現人車爭路情況。有車輛因示威者阻路而無法前進，被迫停下，附近交通嚴重受阻。警方警告示威者立即返回行人路，警方將會果斷執法，以恢復交通秩序。

有市民走出德輔道中 唱《願榮光歸香港》

【19:27】在中環皇后像廣場一帶的市民往畢打街方向前進；防暴警在畢打街佈防，隨後離開馬路，在遮打道遊行的市民繼續向前進。在德輔道中，有市民號召走出馬路，往西環方向前進，市民沿途高唱《願榮光歸香港》。

警籲勿參與未經批准集結

【19:20】警方發言人稱，今晚6時許，有人群在中環遮打花園一帶集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下進行受禁群組聚集的相關罪行，警方警告參與者立即停止集結及離開。

警方會加強反罪惡巡邏，避免有人借機犯案。另外，在疫情嚴峻時期，任何群組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。

【19:07】警方擴大終審法院外的封鎖線，記者最近只可在匯豐銀行對面的行人路採訪。另外，一批市民在皇后像廣場聚集，並舉起手機燈光，防暴警隨即到場並舉起藍旗警告，市民後退至太子大廈。

水炮車裝甲車中央圖書館外戒備

【18:48】傍晚近6時，警方於銅鑼灣中央圖書館對出，停泊一輛水炮車、一輛銳武裝甲車、5輛警車及一輛白色小巴戒備，本報記者於金鐘至天后一帶見到有不少防暴警戒備。

傍晚約6時半，警方在遮打花園拉起封鎖線截查市民，一名中年男子指罵防暴警進行「戒嚴」，被警員指稱在公眾地方行為不檢，並將男子拉到封鎖線內進行搜查。在場市民不滿，要求警方放人，警方表示，該名男子在場叫囂，破壞社會安寧，更警告在場市民盡快離開。隨後該名中年男子被扣上索帶，由警員帶走。其後，市民陸續於遮打花園內聚集叫口號，警方舉起藍旗，警告在場市民參與非法集結。

防暴警察稍後撤離遮打花園，原本在遮打花園的市民向上環方向遊行至終審法院外，防暴警隨即從兩邊包抄拉起封鎖線，截停市民搜查，當時市民並未走出馬路。

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