岑子杰要求張建宗行使限聚令豁免權　准民陣發起遊行 (19:20)

另外，去年6月15日，反修例示威者梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓離世。岑子杰表示，民陣秘書處將於下周一（15日）即梁凌杰逝世一年當晚，到金鐘太古廣場獻花悼念。民陣呼籲市民當日穿黑衣，並掛上白絲帶自行悼念。

岑子杰指出，「反送中」運動由去年開始至今未停止，港人抗爭的路變得愈來愈艱難，共產黨更推動「港區國安法」逼港人就範，試圖打壓反對聲音。對於政府延長限聚令，卻宣布海洋公園重開、書展如期舉行等，他批評政府禁止室外群組聚集毫無道理，反問書展有過百萬人流，公共傳播病毒風險豈不是更高，他要求政府撤銷限聚令，亦要求張建宗行使規例下賦予他的權力批准民陣舉辦遊行。

根據規例，政務司長如信納進行某群組聚集，「鑑於有關個案的情況極其特殊，在其他方面符合香港的公眾利益」，可准許該聚集。被問若張建宗不允，民陣有何對策，岑子杰稱，應反問張建宗如何解釋不批准的理據，若政府希望反映民意，「有這樣的權力，自然有這個責任」。

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