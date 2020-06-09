葉玉鵬處方抗生素致病人敏感　醫委會裁專業失當除牌1個月 (18:35)

代表葉玉鵬的律師求情時表示，葉事後已作檢討，採取改善措施，包括診症時再三詢問病人藥物敏感紀錄，並在診所引入電子病歷系統，當病人有藥物敏感，提示視窗會彈出。律師又提到，葉身為醫療教育工作者逾20年，經常參與社會服務，過往沒有專業失當紀錄。葉玉鵬接着向受影響病人致歉，稱已汲取教訓，保證同類事件不會重演。他說，明白健康無價，醫生應確保病人獲發正確藥物。

判辭指出，藥物敏感可令人致命，葉玉鵬錯誤處方藥物是不恰當、不安全。判辭又稱，就算葉當時找不到病歷，也可向病人再三確認藥物敏感紀錄，判定其行為構成專業失當。但顧及他對事件深切反省，為受影響病人感抱歉，且願意配合案件調查，醫委會最終判處葉玉鵬從醫生名冊除名1個月，緩刑半年。其兒科專業資格則交由教育委員會處理。

案情指出，雷姓病人到葉玉鵬診所求醫逾20年，葉玉鵬至2013年得悉該病人對抗生素盤尼西林敏感，並在其紙本病歷作標記。病人其後在2018年3月4日因感冒到診所求診，葉玉鵬當時處方不含盤尼西林藥物。病人於同年3月8日覆診，惟葉當日找不到病歷，其後亦沒追問病人有否藥物敏感，向病人處方1000毫克盤尼西林同類抗生素，即阿莫西林（Amoksiklav）。病人接着出現手腫、紅疹等過敏症狀，同日送院治理，其後於15日出院。

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