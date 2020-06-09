智障翁肛被塞紗布　護老院主管稱若院友被虐難以隱瞞 (18:05)

中度智障事主王志成（終年60歲），於2016年1月31日在牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，最終於2月2日凌晨零時因肺炎不治。

庭上讀出護老院護理員楊群英在2016年7月的警誡供辭，指稱有人以尿片碎塊及紗布塞入事主的肛門，令肛門有兩亳米傷痕，涉及一宗普通襲擊案。楊在供辭中表示，事發前曾為事主換尿片，無發現異樣。

楊群英在供辭中說，由於院舍人手不足，她在事主入院前的6日，從早上6時至下午7時兼任廚工，接着「直踩」夜更護理員工作至翌日早上，其間無離開過院舍。她強調「夜更」護理員每4小時巡房一次，照料院友需要。

劍橋護老院主管劉咏梅於1991年起在劍橋護老院旗下分院工作，2015年起擔任涉事牛頭角分院主管。她供稱，護老院職員每日會為院友量血壓及體溫，每隔一周填寫「個人護理紀錄」。死因聆訊主任問到為何事主死前約5周，院方也沒有相關護理紀錄，她答「可能漏咗寫」。

被問到事主與另一名全身癱瘓的院友同住一房，兩人都無法與常人溝通，一旦遭虐打可能很難求助，劉承認有這個風險。聆訊今午繼續。

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