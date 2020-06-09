7．1闖立法會案　孫曉嵐劉頴匡稱將被改控暴動罪 (16:15)

相關報道︰7‧1闖立法會案 王宗堯稱將被改控暴動罪︰不用太擔心我

孫曉嵐的facebook帖文稱：「6月9日反送中運動一周年，剛接到律師通知就七一立會案我的控罪會由『進入或逗留在會議廳範圍』改為暴動。」

劉頴匡則在facebook表示：「我因涉嫌去年七月一日進入立法會範圍而被檢控。今天律師通知，控方將申請改控所有涉案者（刑責）較重的暴動罪。原先控方控告我們的罪名為『進入或逗留在會議廳範圍』，最高刑期是監禁三個月；經修改後的（暴動）控罪最高刑期是監禁十年。」

衝擊立法會的案件涉及12名被告，被分拆為4案。當中被告包括孫曉嵐、劉頴匡、王宗堯、城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、車房工人周樂謙、運輸工人何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、地盤工人沈鏡樂及學生文家健。12人均被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，控罪指稱他們於去年7月1日進入立法會會議廳範圍時，未有遵守秩序或由立法會人員為維持秩序而發出的指示。

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