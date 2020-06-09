7．1闖立法會案　孫曉嵐劉頴匡稱將被改控暴動罪 (16:15)

去年7月1日民陣發起遊行，其間多名示威者闖入立法會，並一度佔領會議廳，警方後來以「進入或逗留在會議廳範圍」等罪拘捕多人。其中涉有份參與的港大學生會前會長孫曉嵐及民間集會團隊發言人劉頴匡，今日（9日）在facebook發帖表示接到律師通知，控方將改控他們暴動罪。有消息透露，涉及同一事件的藝人王宗堯，亦會被改控暴動罪。
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孫曉嵐的facebook帖文稱：「6月9日反送中運動一周年，剛接到律師通知就七一立會案我的控罪會由『進入或逗留在會議廳範圍』改為暴動。」
劉頴匡則在facebook表示：「我因涉嫌去年七月一日進入立法會範圍而被檢控。今天律師通知，控方將申請改控所有涉案者（刑責）較重的暴動罪。原先控方控告我們的罪名為『進入或逗留在會議廳範圍』，最高刑期是監禁三個月；經修改後的（暴動）控罪最高刑期是監禁十年。」
衝擊立法會的案件涉及12名被告，被分拆為4案。當中被告包括孫曉嵐、劉頴匡、王宗堯、城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、車房工人周樂謙、運輸工人何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、「佔旺畫家」潘浩超、網媒記者馬啟聰、地盤工人沈鏡樂及學生文家健。12人均被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，控罪指稱他們於去年7月1日進入立法會會議廳範圍時，未有遵守秩序或由立法會人員為維持秩序而發出的指示。
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