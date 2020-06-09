民主派7．11一連兩日舉行35+公投　決定立法會參選名單 (14:50)

初選由民主動力協助籌辦，有意參加選舉的人可於6月13日至20日報名，報名者須提交100名合資格選民的提名，及交付1萬元按金。各區或各界別的有效參與者名單會在6月24日公布，部分地區組織及媒體會舉行論壇，市民可於7月11日至12日上午9時至晚上9時到各區票站投票。

投票主要採電子投票形式，市民須先到票站掃描二維碼，以自己的手機投票，再由票站職員掃描市民手機投票後顯示的二維碼確認選票，部分票站亦會有紙張選票。戴耀廷稱，目標是全港有452個票站，最少亦需200個以上，呼籲市民借出地方。

初選將會決定九龍東5張、新界東7張、新界西6張、區議會（二），以及衛生服務界的參選名單，九龍西及港島區名單將會待公民投票後再決定。

35+協調取得立法會議席過半後，民主派欲以反對施政報告及財政預算案等，逼政府回應五大訴求。戴耀廷稱，初選報名時不會有正式聲明要求參選人簽署，承諾相關要求，認為作為組織平台無理由為參選人增加風險；而他可作為各區協調的見證人，如有質疑和爭拗時，期望有能力處理。

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