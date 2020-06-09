許智峯入稟促警公開催淚彈成分　官令警務處長就立場存入誓章 (15:23)

代表警務處長的律政司要求法庭先處理原告提出司法覆核前，先向被告索取資料的做法是否適當，以及相關資料與司法覆核是否有關和有必要性。許智峯一方則指出，被告至今仍拒絕提交誓章作回應，本案亦不涉任何初步爭論。

法官林雲浩認為，被告提出的議題，正正需要透過正式的聆訊處理，否則將浪費時間和金錢，甚至增加案件的複雜性，要求被告在35天內，就反對披露有關資料的立場，存入誓章和相關證據，原告則需在21天內作回應。

許智峯在庭外批評律政司採用拖延策略，但形容案件目前進展順利，有信心在今次官司取得成果。代表許智峯的律師楊浩然質疑，律政司有意透過技術性議題，避免提交誓章作直接回應，予人有意隱瞞之感，形容今日的裁決屬小勝。

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