反修例風波一年　市民7區「和你Lunch」叫口號唱《願榮光歸香港》 (14:25)

「7區聯合和你Lunch」的口號為「毋忘初心，堅持到底」。商場內的群眾齊唱《願榮光歸香港》，多人亮起手機燈光，並舉起「五一」手勢。

有親建制及撐警者現身置地廣場中庭，指罵響應「和你Lunch」的市民是「走狗」、「賣國賊」，引起衝突和一陣騷動。商場保安介入隔開雙方，並請相關人等離開，其他市民稍後繼續在商場內叫口號。

身穿校服的中三生李同學舉起「Young Lives Matter」參與置地廣場「和你Lunch」。他自言「無畏無懼」，即使「港區國安法」即將頒布也「無得擔心」。他稱，學校訓導組曾說留意到他參與示威活動，但他強調自己無犯法，而校方亦無再跟進。他去年6月9日首次參與遊行，認為修訂《逃犯條例》「好有問題」，思考後決定參與民陣遊行，他其後參與各類遊行示威活動，稱是「警暴」驅使他出來抗爭。

至於在九龍灣Megabox，有20名少女於中庭展示標語，商場保安沒有阻止，有小量警員在商場外戒備；人群約下午2時陸續散去。

在觀塘apm商場，逾150人於各樓層近中庭的玻璃欄杆上掛上「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」等標語，其間高叫口號及高唱《願榮光歸香港》，未見有警員巡邏。人群約下午2時陸續散去，於商場門外的警員一直留在警車上觀察，未有下車。

反修例風波一年 相關報道：

警公布共拘8986人 控1754人

林鄭月娥：每個人都要汲取教訓

反修例風波一年圖輯 觸動市民心靈的一刻【多圖】

三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高