涂謹申：中央料建制難佔立會大多數故推國安法　劉兆佳：中央有全盤計劃 (13:12)

對於有建制派建議設立專門法庭審理國安法案件，涂謹申稱有關言論「離譜」，嚇怕外來投資者。他並稱，現時本港法律已有國家安全的概念，從取締民族黨的案件中可見一二。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則認同港區國安法是逼出來，他認為中央覺得香港局勢已到威脅國家安全的地步，再不出手，亂局不會停止，亦考慮到美國或會利用香港作為更大的棋子。

他表示，中央對國際及香港形勢有全面的研究及分析，認為中央進行港區國安法立法，不是只關注到立法會選舉，而是有整治香港亂局及將「一國兩制」納回正軌的全盤計劃，並逐步執行。

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