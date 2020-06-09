涂謹申：中央料建制難佔立會大多數故推國安法　劉兆佳：中央有全盤計劃 (13:12)

港澳辦副主任張曉明昨日（8日）在香港特區政府舉辦的《基本法》頒布30年網上研討會發表主題演講，表示一定程度上認同這次中央出手是由香港反對派和激進分離勢力逼出來。民主黨立法會議員涂謹申今日（9日）在港台節目《千禧年代》稱，不同意這說法，認為是中央經民調及收集資料後，估計今年9月立法會選舉後建制派未必能佔大多數，在來屆立法會通過的機會渺茫，因此由中央推行港區國安法。
對於有建制派建議設立專門法庭審理國安法案件，涂謹申稱有關言論「離譜」，嚇怕外來投資者。他並稱，現時本港法律已有國家安全的概念，從取締民族黨的案件中可見一二。
全國港澳研究會副會長劉兆佳則認同港區國安法是逼出來，他認為中央覺得香港局勢已到威脅國家安全的地步，再不出手，亂局不會停止，亦考慮到美國或會利用香港作為更大的棋子。
他表示，中央對國際及香港形勢有全面的研究及分析，認為中央進行港區國安法立法，不是只關注到立法會選舉，而是有整治香港亂局及將「一國兩制」納回正軌的全盤計劃，並逐步執行。
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