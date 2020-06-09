王毅與藍韜文通電話　冀英方尊重中國在港維護國家安全權利 (09:45)

中國國務委員兼外長王毅與英國外相藍韜文昨日（8日）通電話，談及「港區國安法」。王毅表示，香港維護國家安全事關中國核心利益，是必須堅持的重大原則問題。國家安全事務屬中央事權，這是各國通例，中國也不例外；中方希望英方尊重中華人民共和國憲法和根據憲法制定的《基本法》，尊重中方維護領土上國家安全的正當權利，尊重中國中央政府根據「一國兩制」方針對香港實施的管治，英方在這問題上務必採取慎之又慎的態度。
王毅強調，香港國安立法是為了更好貫徹「一國兩制」，決不接受所謂國安立法將改變「一國兩制」的無端指摘。他稱，國安立法是「試金石」，如果期待香港長治久安，就理應支持而不必擔心；如果希望「一國兩制」行穩致遠，就理應擁護而不是反對。
藍韜文表示，英方致力於發展與中國強而有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間，包括在氣候變化、伊朗核等國際和地區重大問題上進一步加強合作，英方會本着相互尊重的精神繼續與中方進行溝通。
（新華社）
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