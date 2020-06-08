私隱專員：政府派1萬計劃收集資料屬最少和必須【附私隱答問一覽】 (23:45)

1. 該計劃收集得來的個人資料，是否可以用於其他目的或日後類似的紓困措施？

．計劃登記的「收集個人資料的聲明」中列明，所收集的資料主要會用於根據該計劃發放現金；以及根據政府日後為鼓勵本地消費、紓緩市民的經濟壓力及/或還富於民等目的而推行的計劃發放現金/發放非現金/退款（如有）

．由於已列明個人資料的使用目的包括日後用於類似計劃，因此政府日後若為此直接相關目的，是可以沿用有關個人資料

．政府以及任何機構（包括參與該計劃的銀行）如需將這些個人資料用於其他新的目的，必須得到資料當事人的自願和明確的同意

2.收集的個人資料可以保存多久？

．計劃的官方網站中提到收集的資料會先存放7年，之後再作檢討

3.有銀行推出優惠吸引客戶使用其銀行登記該計劃。銀行應如何收集和使用客戶的個人資料？

．銀行應以合法和公平的方式收集客戶不超乎適度的個人資料，而其收集目的應直接與其職能或活動有關（例如銀行服務、協助登記現金發放計劃），並應在收集客戶的個人資料之時或之前提供《收集個人資料聲明》，告知他們所收集的資料及其目的，以及資料可能會轉移給哪類的人

4. 該計劃是否可以有效保障個人資料安全？

．政府稱處理登記及發放款項的電腦系統及流程均已通過獨立顧問的私隱影響評估，以確保計劃的業務流程和相關系統設計，符合法定的要求

私隱專員建議市民瀏覽現金發放計劃官方網頁內的常見問題，了解涉及個人資料的問題。

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