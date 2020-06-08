運輸工藏警棍彈弓彈珠　認管攻擊武器判囚8個月 (22:30)

被告杜嘉俊（28歲）承認於去年10月27日於尖沙嘴藝術館外管有一支金屬伸縮警棍、兩支彈弓、32粒彈珠及179粒鋼珠。辯方求情時指出，被告當時並沒有使用涉案物品，他鑑於當時社會對立嚴重，不同政見的人會互相攻擊，才帶備物品防身。

嚴官隨即反駁指出，被告帶備攻擊性武器參與未經批准的遊行，顯然是早已預視遊行不會和平，相信被告是用來「阻嚇警方狙擊及抗拒警員執勤」。她指出，雖然被告以刑罰較輕的《簡易程序治罪條例》被起訴，但案情嚴重，沒有任何緩刑因素，監禁是唯一選項，遂以12個月為量刑起點，認罪扣減後，判被告監禁8個月。

案情指出，當日3時許，大批人在尖沙嘴梳士巴利道花園參與未經批准的集會，警員在附近一帶巡邏時，發現被告與10人身穿黑色裝束叫嚷，於是上前截查，在被告的背包及肩袋中檢獲涉案物品及一些防護裝備。

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