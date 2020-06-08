無業漢涉摑港鐵職員8巴掌　事主形容力度「好似老竇教仔咁」 (21:15)

報稱無業的被告譚煒林（38歲）否認於2019年10月14日，在中環港鐵站A出口大堂襲擊男子莫志富。

1985年入職港鐵、現為站務主任的事主莫志富今作供憶述，當天晚上7時許，他聽到A出口附近一閘機傳來玻璃碎裂聲音，遂到場了解，不久後被告在他身旁跳閘，隨即喝住被告，惟被告反問「你係咪欠打？」並掌摑其臉部兩邊共8巴掌，過程約20秒，其間莫志富沒有反抗，直至有途人及警方介入才分開兩人。

事主在接受辯方盤問時聲稱，「唔係捱打，係要聆聽乘客」，並稱「一直都等緊佢解釋 （為何跳閘）」，又形容被告的力度「好似老竇教仔咁，未到一槌打低我」。

被告其後自辯卻稱，事主當時一邊揮動其手中對講機，一邊向被告逼近，擔心被事主對講機擊中，自然地伸出右手臂、張開手阻擋事主前進，惟因高度問題，手掌剛巧在事主的臉上，其間事主再用其臉壓向被告，並繼續揮動對講機，被告才再伸出左手至事主的臉上。案件明（9日）續。

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