展覽工認企圖刑毁及管有武器　判囚8個月 (22:45)

展覽舞台搭建工人羅偉洛（26歲），承認一項企圖刑事損壞罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情時透露，被告已離婚，育有一名7歲兒子，目前已還押近8個月，停止工作令家庭財政出現困難。辯方指出，被告當日投擲的只是一個普通的膠水樽，一時泄憤而擲向警車，水樽沒有對車輛造成損壞，而他亦沒有使用雷射筆，希望法庭輕判。

署理主任裁判官嚴舜儀聞言後問：「有咩咁憤怒？因為有警員驅散示威而泄憤？」她又表示，有理由相信雷射筆是用以阻礙警員執勤，遂以各監禁6個月為兩罪的量刑起點，扣減認罪刑期後，判監8個月。

案情指稱，當晚11時許，被告與近50人在旺角彌敦道近亞皆老街交界的行人路上聚集，當一輛警車駛至該處時，被告把不知名物品擲向警車。有附近警員目擊事件並追截被告，截停被告後搜出一支雷射筆。經化驗後，雷射筆屬第4級別，可對人的身體造成傷害。

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