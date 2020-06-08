房委會檢討公屋租金　委員促凍租或額外免租 (19:45)

房委會委員尹兆堅表示，疫情影響下，本港經濟大受打擊，最新失業率已上升至5.2%，預期未來本港經濟將持續惡化。

他指出，現時公屋釐定加租機制是以過去兩年公屋住戶的收入增幅為本，以決定未來加租幅度，但有關數據滯後，若房委會今年堅持按機制「逆市加租」，將令基層居民生活百上加斤。他建議房委會酌情處理，凍結公屋加租一次，兩年後再按經濟實況檢討，避免出現逆市加租的荒謬現象。

另一委員招國偉亦稱，本港經濟難以短期內復蘇，若房委會需按機制加租，建議房委會為公屋租戶提供額外兩個月免租。

亦有多名委員關注舊屋邨重建問題。房委會委員文海亮表示，目前全港有200多個配水庫，不少鄰近現有屋邨，建議房委會可考慮在鄰近公共屋邨的配水庫上蓋建屋，認為可配合屋邨重建計劃，亦可增加現有公共屋邨的容量。

運輸及房屋局長陳帆回應稱，對有關建議持開放態度，並稱可考慮邀請文海亮就此作研究。

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