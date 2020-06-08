智障男送院不治揭肛塞膠片紗布　事主胞弟：懷疑在護老院受虐 (19:15)

中度智障事主王志成（終年60歲），2016年1月在牛頭角定業街的劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，同年2月2日凌晨零時不治。

事主的胞弟王志明供稱，死者5歲時因發燒致腦部受損，及後因中風導致半身癱瘓，無法與人溝通，長期臥牀。事主先後入住4間老人院，最後一間是涉事的牛頭角護老院。在死因研訊主任的提問下，王志明否認曾在牛頭角護老院替事主簽署《使用約束物品前的同意書》，因為他很少到訪該護老院。

王志明表示，2016年1月31日他接到護老院通知，得悉事主因病入院，醫生翌日告訴他，死者的肛門有異物，建議他報警。王志明稱：「有異物塞落去，可能令佢（死者）中毒……我覺得佢被虐待。」

事主胞弟的女友蔡肖儀供稱，她曾往牛頭角護老院探望事主數次，並幫忙支付院舍費用。她憶述在事主死前一周，他下半身的尿片「包到好腫、好大」，起碼有4至5條片芯，令他悶熱不適。她隨即向男職員投訴，職員遂改用兩條片芯「打十字」，承諾不會使用過多尿片。

蔡肖儀懷疑，她曾向護老院投訴尿片太厚，令職員不滿，「攞佢（事主）出氣」。