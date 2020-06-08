張曉明︰香港問題是政治問題　批「反對派」圖奪權變天 (18:00)

「國家安全底線愈牢，一國兩制空間愈大」

張曉明指出，香港需要「二次回歸」，提出一系列香港的問題，包括香港社會高度政治化、國安不設防、國民教育難以推行、充斥媒體對國家的各種負面報道、荒誕的試題、大灣區建設受到抵制等，認為「反對派」是要在香港奪權變天。

張曉明強調，建立健全香港國家安全法律制度和執行機制，是反映中央撥亂反正的決心和意志，可確保「一國兩制」行穩致遠，形容「國家安全的底線愈牢，一國兩制的空間愈大」。

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