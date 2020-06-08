張曉明︰香港問題是政治問題　批「反對派」圖奪權變天 (18:00)

政府今日（8日）舉辦《基本法》頒布30年網上研討會，港澳辦副主任張曉明發表主題演講，表示香港的主要問題不是經濟、住房和年輕人向上流等經濟民生問題，而是「政治問題」。他說，「反對派」和背後的外部勢力，企圖把香港變成獨立或半獨立的政治實體，變成外部勢力反共反華的橋頭堡，牽制中國發展的棋子，這個就是影響「一國兩制」全面準確實施，以及香港長期繁榮穩定的主要矛盾。
「國家安全底線愈牢，一國兩制空間愈大」
張曉明指出，香港需要「二次回歸」，提出一系列香港的問題，包括香港社會高度政治化、國安不設防、國民教育難以推行、充斥媒體對國家的各種負面報道、荒誕的試題、大灣區建設受到抵制等，認為「反對派」是要在香港奪權變天。
張曉明強調，建立健全香港國家安全法律制度和執行機制，是反映中央撥亂反正的決心和意志，可確保「一國兩制」行穩致遠，形容「國家安全的底線愈牢，一國兩制的空間愈大」。
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