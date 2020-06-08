警車疑衝燈男警控危駕致女途人重傷　官押後明午裁決 (19:00)

現年46歲的被告陳家傑，被控一項於去年3月8日在秀茂坪康寧道與振華道交界危險駕駛一輛警車，引致女途人蔣一平身體受嚴重傷害。他被裁定表證成立後，選擇不出庭自辯。

任職快餐店的女途人蔣一平供稱，她當晚下班後登上小巴回家，晚上約11時10分在秀茂坪康濤閣下車，經斑馬線步行至秀茂坪紀律部隊宿舍寓所，當時行人過路燈為綠燈。她在過路途中被一輛警車撞倒，失去意識。她被送往聯合醫院，再轉送伊利沙伯醫院接受治療，並需要入住深切治療部。

當時身處案發現場的休班高級督察黃震威稱，他當時剛下班，並與事主差不多同時間過馬路，而且過馬路時行人綠燈正閃動。當他到達對面馬路後，聽到背後傳來「嘭」一聲、煞車聲及女子的叫聲，他立即轉身，並看見一名女子在警車前倒下。他表示，由他看見綠燈閃動到聽到有意外，過程大約10秒。

案發時在同一路段駕駛另一輛警車的警員曹文健稱，他當時駕駛警車沿秀茂坪康寧道南行，駛到康寧道近振華道交界遇到紅燈並停下，隨後被告駕駛的警車亦在他面前停下。他表示被告的警車當時車速不太快，駛前時紅燈依然亮着。

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