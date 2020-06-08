副學士生認管鐵槌摺刀等意圖損壞財產判囚5周　官：勿放棄自己 (17:15)

被告韓德芳（現年20歲）就讀香港大學專業進修學院，被控於去年11月12日在長沙灣福榮街512號地下外，管有鐵槌、摺刀、扳鉗、螺絲批、消毒酒精、打火機及一疊報紙。她今早承認一項管有物品意圖損壞財產罪；至於另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控方決定不提證供起訴，裁判官遂撤銷該控罪。

裁判官黃士翔判刑時寄語被告不要放棄自己，「希望你終有一日做到護士」。辯方求情指出，被告自小希望投身醫護界，還押4個多月期間努力讀教科書自修。辯方稱，被告在新聞片段的煽動下，才會以錯誤方式表達訴求，事後非常悔疚，並且患上抑鬱症及創傷後壓力症（PTSD）。

案情指出，當日早上7時，途人向警員舉報有黑衣人在長沙灣港鐵站外堵路。女警發現被告躲在貨車車底，被告稱「見到警察驚得滯，所以爬入車底」，被告的背包內有涉案物品。

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