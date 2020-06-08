副學士生認管鐵槌摺刀等意圖損壞財產判囚5周　官：勿放棄自己 (17:15)

示威者去年11月12日發起「三罷」，早上有人在長沙灣堵路，當時19歲的副學士女生被搜出鐵槌和摺刀等物品。她早前在西九龍裁判法院否認在公眾地方管有攻擊性武器和管有物品意圖損壞財產共兩罪，原定今日（8日）受審，女生最終承認次項控罪，首項控罪則獲控方以不提證供起訴。裁判官判女生監禁5星期，但她由去年11月至今年4月被還押，故已經服刑完畢，毋須入獄。
被告韓德芳（現年20歲）就讀香港大學專業進修學院，被控於去年11月12日在長沙灣福榮街512號地下外，管有鐵槌、摺刀、扳鉗、螺絲批、消毒酒精、打火機及一疊報紙。她今早承認一項管有物品意圖損壞財產罪；至於另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控方決定不提證供起訴，裁判官遂撤銷該控罪。
裁判官黃士翔判刑時寄語被告不要放棄自己，「希望你終有一日做到護士」。辯方求情指出，被告自小希望投身醫護界，還押4個多月期間努力讀教科書自修。辯方稱，被告在新聞片段的煽動下，才會以錯誤方式表達訴求，事後非常悔疚，並且患上抑鬱症及創傷後壓力症（PTSD）。
案情指出，當日早上7時，途人向警員舉報有黑衣人在長沙灣港鐵站外堵路。女警發現被告躲在貨車車底，被告稱「見到警察驚得滯，所以爬入車底」，被告的背包內有涉案物品。
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