清潔工阻撓拘捕阻差辦公罪成候判　法官︰案情嚴重應判即時監禁 (15:05)

被告何永隆（49歲）被控於去年8月5日在深水埗欽州街及長沙灣道交界，阻礙執行職務的警長馮耀彤。案情指出，一名灰衣少年走近警方防線，指向警長馮耀彤並高叫「望咩呀死差佬，X你老X」。警長趨近少年欲截查時，被告從旁走出，並張開雙臂擋在警長前面，警長遂拘捕被告。

裁判官黃國輝裁決時表示，被告與灰衣男子相隔一段距離，他見到警長趨近灰衣男子，主動向右急步橫行至警長前面，該行為顯然構成故意阻撓，被告辯稱當時高舉手自衛的說法亦不成立。相反，黃官認為警長作供誠實可靠，認為他衝向灰衣男子並非「無的放矢」，基於灰衣男子的說話及動作，可構成非法集結的合理嫌疑，「完成不存在警員發晦氣的情況」。

辯方求情時稱，被告長年受精神問題困擾，每4星期需覆診一次，而事件發生後父親離世，令他再受打擊。辯方又呈上被告妹妹的求情信，稱被告對家人愛護有加、關懷朋友，希望法庭考慮非監禁刑罰作輕判。

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