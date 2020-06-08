海洋公園周六重開須網上預約入場　推多項港人優惠 (17:48)

商務及經濟發展局長邱騰華今日（8日）宣布，海洋公園將於周六（13日）重開，所有遊客須在海洋公園網站預約入園，入園時須出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證方可進場。海洋公園今日公布會推出多項港人專享優惠，其中成人可以七折優惠價購買門票，11歲或以下小童及長者均可免費進場。
「威威天地」「彈彈屋」「滑浪飛船」「越礦飛車」暫停開放
【17:48】海洋公園回應本報查詢，表示園內「威威天地」的「彈彈屋」設施因衛生及安全問題須關閉；位於較偏遠的「滑浪飛船」和「越礦飛車」亦會暫停開放，公園會盡量安排每日不多於4至5項機動遊戲關閉。
【14:50】海洋公園表示，本港市民於6月13日至7月31日期間到訪海洋公園，可享一系列港人專享優惠。當中包括11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券；成人除可以七折優惠（350元）購買門票，更可獲贈同等價值的350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店；65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，亦可享指定產品七折優惠及優先乘坐登山纜車；而在1月26日至6月12日生日的香港市民，在本年6月13日至7月12日期間，在公園票務處出示香港身分證或香港出生證明，亦可領取當日免費門票。
海洋公園又稱，恢復營運後的首一個半月（6月13日至7月31日），公園每逢星期二休園。公園行政總裁李繩宗表示，因各地新型冠狀病毒疫情持續，預計市場環境短期內持續嚴峻，園方會維持管理層減薪及員工放無薪假的安排，以便在有限的資源下維持公園的最佳營運狀態。
海洋公園恢復營運推廣優惠
港人專享特別推廣優惠（2020年6月13日至7月31日）
●小童（11歲或以下）
• 免費進場
• 獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券一張*
●成人
• 門票七折優惠（350元）
• 門票費用（350元）全數以園內消費現金券回贈，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店*
●長者（65歲或以上）
• 免費進場（恆常優惠）
• 園內指定小食亭、餐廳及購買指定零售產品七折優惠*
• 優先乘坐登山纜車一次
• 獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券一張*
●於1月26日至6月12日生日的香港市民
• 2020年6月13日至7月12日期間，於公園票務處出示香港身分證或香港出生證明，即可領取當日免費門票