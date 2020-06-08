海洋公園周六重開須網上預約入場　推多項港人優惠 (17:48)

「威威天地」「彈彈屋」「滑浪飛船」「越礦飛車」暫停開放

【17:48】海洋公園回應本報查詢，表示園內「威威天地」的「彈彈屋」設施因衛生及安全問題須關閉；位於較偏遠的「滑浪飛船」和「越礦飛車」亦會暫停開放，公園會盡量安排每日不多於4至5項機動遊戲關閉。

【14:50】海洋公園表示，本港市民於6月13日至7月31日期間到訪海洋公園，可享一系列港人專享優惠。當中包括11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券；成人除可以七折優惠（350元）購買門票，更可獲贈同等價值的350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店；65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，亦可享指定產品七折優惠及優先乘坐登山纜車；而在1月26日至6月12日生日的香港市民，在本年6月13日至7月12日期間，在公園票務處出示香港身分證或香港出生證明，亦可領取當日免費門票。

海洋公園又稱，恢復營運後的首一個半月（6月13日至7月31日），公園每逢星期二休園。公園行政總裁李繩宗表示，因各地新型冠狀病毒疫情持續，預計市場環境短期內持續嚴峻，園方會維持管理層減薪及員工放無薪假的安排，以便在有限的資源下維持公園的最佳營運狀態。

海洋公園恢復營運推廣優惠

港人專享特別推廣優惠（2020年6月13日至7月31日）

●小童（11歲或以下）

• 免費進場

• 獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券一張*

●成人

• 門票七折優惠（350元）

• 門票費用（350元）全數以園內消費現金券回贈，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店*

●長者（65歲或以上）

• 免費進場（恆常優惠）

• 園內指定小食亭、餐廳及購買指定零售產品七折優惠*

• 優先乘坐登山纜車一次

• 獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券一張*

●於1月26日至6月12日生日的香港市民

• 2020年6月13日至7月12日期間，於公園票務處出示香港身分證或香港出生證明，即可領取當日免費門票

*優惠受條款及細則約束

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