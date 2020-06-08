1萬元現金發放計劃6．21起登記　登記方法、日期一覽 (14:00)

．申請資格：18歲*或以上的香港永久居民、包括移居海外的香港永久居民、領取綜援者、在囚及正被羈押者。

*2021年3月31日年滿18歲的香港永久居民

登記日期：6月21日（星期日）早上7時起

截止日期：2021年12月31日

現金發放計劃網址請按此

登記方法：

1. 電子登記

．可透過銀行網頁或網上理財登記。在銀行網頁輸入身分證頭4個號碼，之後填寫戶口號碼便可；網上理財登記只需回答簡單問題即可

．若於6月21日至6月30日期間申請，最快7月8日收錢

2. 書面登記

．可於全港千多個地點領取表格，寄往指定郵箱182020，或交往銀行分行，一般在登記後兩星期收到支票

．若於6月21日至7月4日書面登記，最快7月20日收錢

．若以書面登記，須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記：

1. 1955年或以前：2020年6月21日開始登記，預計7月20日起收款

2. 1956年至1970年出生：2020年7月5日開始登記，預計8月3日起收款

3. 1971年至2002年出生：2020年7月19日開始登記，預計8月17日起收款

海外香港居民

．海外香港居民同樣可以電子或書面申請

．若以書面申請可郵寄表格，或在香港郵政網頁作電子登記，但1萬元支票必須要親身收取

參與現金發放計劃的21間銀行

1.中國銀行（香港）

2.交通銀行（香港）

3.東亞銀行

4.中信銀行（國際）

5.中國建設銀行（亞洲）

6.集友銀行

7.創興銀行

8.花旗銀行（香港）

9.招商永隆銀行

10.大新銀行

11.星展銀行（香港）

12.富邦銀行

13.恒生銀行

14.香港上海匯豐銀行

15.中國工商銀行（亞洲）

16.南洋商業銀行

17.華僑永亨銀行

18.大眾銀行（香港）

19.上海商業銀行

20.渣打銀行（香港）

21.眾安銀行

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