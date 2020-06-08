小四至中二今復課　北區小學跨境生缺席同學掛念 (13:27)

停課多月，小四至中二今日（8日）復課，教育局上周預計本月中落實跨境高中生復課安排，小學跨境生復課則仍無期。位於上水的鳳溪創新小學逾半學生為跨境生，393名高小學生中有逾200名跨境生今日缺席，課室有逾半空座。有學生就復課感開心，但想念未能回校的跨境同學。
復課後改上半日制，小息時間縮短，學校亦採取分流小息。學校每層有6班，為減少學生聚集，學生按日分級別到「風雨操場」小息，其餘級別則留在樓層。復課後小食部不開放，校方已提醒家長預備小食，在操場小息的學生須到飯堂進食，當值老師提醒學生分開坐及切勿分享食物。
校長李淑賢稱，今日復課整體順利，未可復課的跨境生將以視像會議程式Zoom上課。她又提到，今日復課主要為班主任節，派發上學期成績表及關顧學生情緖，明日（9日）將正式上課，並會把較少人的兩班合併成一班上課。
小六生鄧霖鋒稱未適應上學，以往小息時會與7至8名同學玩捉迷藏，但現時要避免身體接觸，改與同學坐下聊天。小六生黃禮俊則為見到許久不見的同學感開心，惟全班32人中有近20名跨境生缺席，當中亦有好友，坦言想念他們，現以微信與他們溝通。
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