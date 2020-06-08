復課前夕　東九龍男女學童先後墮樓亡 (11:40)

凌晨零時11分，一名10歲女童從秀茂坪順天邨天暉樓高處墮下，飛墮大廈對開重創昏迷，救護員把女童送院搶救，惜最終不治。警方於現場沒有檢獲遺書，初步獲悉女童受學業問題困擾，事件沒有可疑。據了解，就讀小四的死者學業成績一般，日前曾向家人稱擔心追不上學業進度。

樂善堂楊仲明學校副校長張瑞萍回覆查詢時，確認墮樓10歲女童為該校小四學生，校方已成立危機處理小組及安排心理輔導，教育局心理專家會到學校進行輔導，為女童家人、老師及學生提供適當支援。

對於墮樓女童曾透露擔心追不上進度，張副校稱校方於停課期間鮮有接獲相關求助，稱校方於停課期間提供網上視像課堂及功課予學生在家學習時，有考慮到學生學習進度未必如面授課堂一樣，過去一直向家長強調功課毋須全部做完，若有不明白地方，可留待復課才向老師發問，學生及家長不必過分憂慮。

另外，昨日傍晚6時10分，一名13歲男童從黃大仙沙田坳邨順田樓高處墮下，飛墮大廈對開花槽重創昏迷。男童送院搶救，最終不治。現場沒有檢獲遺書，初步獲悉男童受學業問題困擾，事件沒有可疑。

男童就讀旅港開平商會中學中一，該校發新聞稿稱已啟動「學校危機處理小組」，為全校學生提供支援。據了解，男童為運動健將，小六時曾於區內學界400米跑賽事摘銅，本學年原代表校方出戰南華體育會第73屆全港學界田徑運動會的400米及推鉛球賽事，但賽事因反修例風波影響取消。

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