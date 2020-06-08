天文台預測今晚明日驟雨狂風雷暴　稍後驟雨減少 (16:30)

短片：赤鱲角出現水龍捲

【13:50】天文台網站今日下午1時45分更新信息：一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。過去數小時，本港大部分地區錄得約30毫米雨量，大埔及荃灣的雨量更超過100毫米。本港地區下午及今晚天氣預測：大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風。

【11:17】天文台上午11時15分取消黃色暴雨警告信號。

【08:58】天文台上午8時55分發出黃色暴雨警告信號。

【07:56】上午7時40分，天文台錄得氣溫28.5度，相對濕度86%。

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。本港今早多處地區錄得約10毫米雨量，而大埔、北區及荃灣的雨量更超過30毫米。

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢較大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁南至西南風。

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