反修例風波一年　回顧奪新聞獎項反修例報道 (08:40)

．2020年普立茲獎

路透社攝影團隊憑去年拍攝香港反修例示威的系列，獲得突發新聞攝影獎，包括示威者去年7月1日闖入立法會會議廳塗黑區徽、去年9月女示威者被持盾警員壓在地上的相片等。

相關報道：路透社報道港反修例示威 獲普立茲突發新聞攝影獎（2020年5月5日）

．2020年世界新聞攝影獎

法新社攝影記者Nicolas Asfouri憑反修例示威的圖輯「香港動盪」（Hong Kong Unrest），獲一般新聞照片故事組的一等獎。《中國日報》記者DJ Clark記錄理大圍城的影像作品《Battleground PolyU》，亦有獲獎。

相關報道：記錄反修例運動 法新社中國日報記者奪世界新聞攝影大賽獎項【短片】（2020年4月17日）

．2020年紐約電視電影節

香港電台《鏗鏘集》憑《721元朗黑夜》 奪得最佳新聞調查報道優異獎；與年輕抗爭者有關的《這年初夏》及《這一年…十五歲的暑假》，則獲頒最佳新聞跟進報道優異獎；now新聞台《經緯線》憑《元朗黑夜》贏得最佳新聞紀錄片優異獎；有關反修例抗爭中社工、義務急救員的《同路人》，則奪得最佳公共事務節目銀獎。

相關報道：《鏗鏘集》、now新聞《經緯線》反修例7．21元朗節目 「紐約電視電影節」獲獎（2020年4月23日）

．2020台灣新聞攝影大賽

明報攝影記者馮凱鍵以一張中環「和你Lunch」午間遊行照片，奪得「一般新聞類」項目優選。

相關報道：台灣新聞攝影賽 《明報》攝記奪3獎（2020年4月13日）

．香港報業公會2019年最佳新聞獎

本報反修例風暴相關的報道、相片及版面設計，在香港報業公會「2019年最佳新聞獎」分別獲得「最佳新聞報道」亞軍、「最佳圖片（新聞組）」冠軍、「最佳圖片（特寫組）」亞軍、「最佳新聞版面設計（單版組）」亞軍等6個獎項。

相關報道：多事之秋 專業堅守（2020年5月20日）

．第24屆人權新聞獎

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的第24屆人權新聞獎，明報攝影記者賴俊傑拍攝的《牀墊作盾》奪得「一人一票最佳新聞圖片獎」大獎，相片捕捉示威者與防暴警在中文大學對峙時，示威者用牀墊掩護的瞬間。

相關報道：人權新聞獎明報攝記奪「一人一票最佳新聞圖片獎」（2020年5月6日）

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