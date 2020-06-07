調查：近六成家長稱子女因復課感壓力 (18:35)

調查於上月21日至本月2日進行，以電話隨機訪問615名中、小學及幼稚園學生的家長。結果顯示，近六成家長認為子女因復課而感壓力；五成家長認為子女復課後最難適應上學的作息時間。另有近八成半家長認為子女對復課感開心。調查又顯示，在目前疫情下上課，有近五成半家長表示對子女復課不感擔心。

鄭女士的兒子就讀中一，每天花1小時乘搭地鐵來往學校及居所。她表示會提醒兒子早點出門，以避開上班人流、減低感染病毒風險，亦會勸兒子和同學保持社交距離，對在疫情下復課不太擔心。她又稱，停課期間兒子早上9時起牀，10時到網上平台上課；惟復課後他需在早上7時55分前抵校，故要提早至6時起牀，憂慮兒子無法適應復課後的作息時間。

香港家庭教育學院總監狄志遠建議，家長應為子女設定有規律的生活時間表，提醒子女就寢前避免使用電子產品，確保他們有充足睡眠。狄志遠又提到，為減低病毒傳播風險，家長應提點子女在學校做好防疫措施，例如盡量與同學保持社交距離、避免分享食物等。

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