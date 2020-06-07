過百人下午聚集尖沙嘴鐘樓　防暴警戒備 (18:12)

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「學生動源」召集人鍾翰林表示，申請不反對通知書的目的就是想以合法、和平理性的方式表達意見，稱對警方暗示「學生動源」會發動暴亂破壞社會安寧感不滿，並會再就本月16日港島遊行申請不反對通知書。

「香港思流」發言人陳宏宥說，會於本月14日發起公投罷課，目標收到一萬份回應，若有60%人支持將發動罷課，爭取撤回「港區國安法」。他認為，公投可反映民意，又指出將政治帶入校園的是政府，認為政府以「港區國安法」威脅言論自由。

政府譴責「罷工罷課公投」

政府表示，就有組織公然發動所謂「罷工罷課公投」，聲言反對港區國安法，政府發言人予以強烈譴責，並呼籲全港市民充分理解及堅定支持港區國家安全立法。

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