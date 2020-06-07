天文台天氣預測　明日間中驟雨狂風雷暴　早上雨勢較大 (16:30)

小四至中二生周一復課 運輸署籲市民預早出門

【16:11】雷暴警告現正生效，有效時間至6月7日下午6時正。預料新界東部有局部地區雷暴。山泥傾瀉警告亦正生效。【詳情】

【12:40】天文台在下午12時35分取消黃色暴雨警告信號，並取消新界北部水浸特別報告。天文台一度發紅雨 錄得1.1萬次閃電 西貢沙田大埔雨量逾150毫米

【11:02】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【08:00】上午7時40分，天文台錄得氣溫28.5度，相對濕度89%。天文台在上午7時30分發出紅色暴雨警告信號。雷暴警告、山泥傾瀉警告生效。一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。

本港地區今日天氣預測多雲有雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大。日間氣溫徘徊在28度左右。吹和緩至清勁南至西南風。展望明早仍有雷雨。隨後數天天色好轉，天氣炎熱。

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所有學校上下午停課 小一入學領取中心照常開放

紅雨下隧道水浸 行人涉水而行

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