新冠肺炎｜本港增一宗菲律賓輸入個案　連續3日無本地確診 (16:25)

祿泉樓1369樣本新冠病毒檢測陰性

另外，衛生防護中心於沙田瀝源邨祿泉樓共收回1382個深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏需要再次提交，1373個樣本已完成新冠病毒檢測，除上周二（2日）公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘1369樣本均呈陰性。中心亦於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2109個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

祿泉樓3戶未能聯繫

衛生防護中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於4月前遷出祿泉樓，仍有3戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

【14:16】據了解，本港今日（7日）沒有新增本地感染的新型冠狀病毒確診個案，衛生防護中心不會召開疫情記者會。

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