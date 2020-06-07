反修例風波一年　細數「首次」與「最多」 (09:06)

最多人遊行：2019年6月16日民陣第四次就反修例發起遊行，稱有200萬零一人遊行。警方則稱高峰時有33.8萬人參與。[相關報道]

單日最多催淚彈：2019年11月18日圍堵理大事件，警方當日共使用7647發彈藥，包括3293發催淚彈。

警方首次使用實彈：2019年8月25日荃葵青大遊行結束後，附近一帶發生警民衝突，當晚在曾發生白衣人襲擊途人的二陂坊，數十示威者以長棍等追打警員，混亂間最少4名警員拔槍，手指扣着板機並指向示威者及記者，一名軍裝警向天開槍，是警方在反修例示威下第一發真槍實彈。一名男子跪地要求警員「唔好開槍」，遭警員一腳踢開。[相關報道]

單日發射最多實彈：2019年10月1日各區示威，多區爆發激烈衝突，警方當日在荃灣兩處、黃大仙及油麻地，合共發射6發實彈。時任警務處長盧偉聰稱，當日行動中共有25名警員受傷。[相關報道]

示威者中實彈事件：

2019年10月1日：一名18歲青年涉在荃灣追打警員，遭一名警署警長近距離開槍射中左胸倒地，子彈距心臟僅3厘米。當日亦是反修例風波以來，警員首次以實彈射擊示威者。[相關報道]

2019年10月4日：元朗反《禁蒙面法》示威期間，一名便衣警在駕車經過元朗大馬路時與示威者衝突，其間一名14歲男童左大腿中槍要接受手術。[相關報道]

2019年11月11日：網民發起三罷，當日早上西灣河發生衝突，其間有交通警員在無警告下開槍發射3發實彈，一名21歲男學生中一槍，要切除右腎及部分肝臟。[相關報道]

警方首次使用水炮車射水及顏色水：

2019年8月25日：荃葵青大遊行當日舉行，警方首次派出兩輛俗稱水炮車的人群管理特別用途車到荃灣，並兩度向示威者方向發射水炮。當日警方亦試圖以水炮車向示威者以水馬設置的路障射水，但水馬未有倒下。[相關報道]

2019年8月31日：民陣發起的8．31遊行遭警方反對，大批市民自發上街，水炮車在金鐘夏愨道首次向示威者發射藍色水劑。[相關報道]

首次有示威者衝入立法會：2019年7月1日民陣在港島舉辦反修例遊行，有示威者在遊行開始前，於當日下午開始衝擊立法會，入夜後撬開大閘衝入立法會大樓，大樓內的警員撤退，示威者再進入會議廳。事件是本港首次有示威者闖入立法會。[相關報道]

最多人被捕事件：

「理大圍城」事件中，警方連日拘捕最少1377人。市民自2019年11月11日起發起三罷，第二日「破曉行動」後，警方在多間大學校園與示威者爆發衝突，理工大學對開道路被堵多日，11月17日數十人圖清理路障引發衝突，警方施放大量催淚彈驅散，同日圍堵理大校園，至11月29日解封。其間大批市民試圖到理大一帶「營救」被困校園內的人，警方在連日事件中除拘捕最少1377人，亦稱在理大校園內檢獲近4000枚汽油彈及大量其他武器。[相關報道][理大圍城圖輯]

另外，根據監警會專題審視報告，由去年6月9日至今年2月29日期間，共有7613人被捕，其中1206人被起訴，當中559人被控暴動、143人被控非法集結。

單日最多人被捕：根據保安局於今年2月28日回覆立法會議員朱凱廸的資料，警方於2019年11月18日拘捕1071人，是自反修例風波開始以來單日最多人被捕。

警員OT津貼金額：

據警務處長鄧炳強今年3月31日書面回覆立法會議員陳淑莊的提問，自2019年6月起至今年2月29日，警隊處理公眾活動的紀律部隊逾時工作津貼開支約19.2億元。2019/20年度截至2月29日的整體警務處紀律部隊逾時工作津貼總開支約20.6億元，平均每名人員每月領取津貼約1.6萬元；同期本地膳食津貼總開支約1.1億元。

另外，根據監警會專題審視報告，由去年6月9日至今年2月29日期間，有超過590名警務人員受傷。

【截至5月15日反修例時序】

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