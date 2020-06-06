油尖警區接連搗破串謀詐騙、盜案及偽鈔案件 (20:00)

油尖警區重案組人員接手跟進，昨日（5日）拘捕25歲姓王男子，涉嫌串謀詐騙被捕。經深入調查，相信王男涉及另外3宗同類案件。6宗案件涉及3男3女受害人，年齡由31至55歲，共損失約59萬元，不排除稍後有更多人被捕。

另外，一名男子周三（3日）於油麻地彌敦道金行喬裝顧客，盜去總值約9.5萬元的兩隻手鐲及一條頸鏈後逃去。油尖警區刑事調查隊人員，經深入調查後，昨日於尖沙嘴彌敦道一間賓館拘捕44歲姓徐男子。探員在房間檢獲8張500元、8張1000元偽鈔，房間內39歲外籍女子及55歲姓顧男子涉嫌管有偽製紙幣被捕。

警方發現徐男與去年12月8日於油麻地另一間金行同樣手法的盜竊案有關，案中一條3.6萬元金鏈被盜。另外他亦涉嫌於5月28日在尖沙嘴一間便利店使用7張100元偽鈔。徐男涉嫌盜竊、行使及管有偽製紙幣被捕。據了解，偽鈔以打印機列印，手感平滑，沒有防偽特徵。

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